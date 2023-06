Les forces cyber utilisent des pots de miel pour scruter et piéger les cybercriminels : comment ça marche ?

Cette technologie, plus proactive que passive, est aujourd'hui étudiée de près par les acteurs de la protection informatique. « Face à des cybercriminels plus organisés et motivés que jamais, il est crucial d’agir collectivement pour mettre en œuvre une défense adaptée et efficace. En déployant une nouvelle génération de honeypots, Tehtris fait bénéficier la communauté d’une intelligence cyber avancée et confirme sa place de pionnier en matière de détection de cybermenaces », explique le cofondateur et directeur technique de la scale-up, Laurent Oudot. La firme française édite déjà un bulletin météo de la cyber, sur lequel on retrouve les tendances des activités cybercriminelles détectées et analysées à l'aide de son réseau de leurres nomades. Le bulletin est ensuite partagé à l'ANSSI et à la Cyber Threat Alliance, pour une meilleure diffusion des informations.