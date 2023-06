Cette app est piégée... mais c'est pour la bonne cause, on vous explique

Cette application de messagerie sécurisée propose aux professionnels de la sécurité de s’entraîner à l’identification et à l’exploitation de failles. Elle est développée à partir de la licence Apache 2.0 et est disponible au téléchargement sur la célèbre plateforme GitHub. La familiarisation avec les faiblesses des systèmes informatiques et les différentes techniques d’attaques est essentielle dans le domaine de la cybersécurité. C'est exactement dans cette optique que l’ANSSI a développé CRY.ME. Ainsi, l’utilisation de cette appli permet un entraînement efficace en conditions réelles pour les pros.