Orange Cyberdefense prend l'accent suisse avec ces deux nouvelles acquisitions

Orange Cyberdefense ne le cache pas : son ambition reste de devenir le leader européen de la cybersécurité. Et le chemin vers la conquête du Vieux Continent passe par l'étape des acquisitions. La filiale cyber d'Orange, qui emploie 2 700 personnes, annonce ce 14 novembre avoir finalisé quelques jours plus tôt le rachat des sociétés suisses SCRT et Telsys, pour un montant que le groupe n'a pas souhaité communiquer.