23 millions de données sensibles d'une compagnie aérienne ont fuité à cause d'un bucket AWS mal sécurisé

Toutes ces informations, qui ont librement fuité, sont liées à Pegasus EFB, logiciel dont le code source a lui aussi été exposé, avec des mots de passe en texte brut et des clés secrètes contenus dans quelque 400 fichiers aux formats exe, apk, dll, msi et autres. Tombées entre de mauvaises mains, ces informations pourraient permettre de modifier des fichiers extrêmement sensibles. Et cette faille pourrait aussi toucher les compagnies aériennes affiliées, qui utilisent aussi Pegasus EFB, comme IZair et Air Manas.