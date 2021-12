SenseTime est accusée d'aider à la discrimination de la minorité ouïghoure en Chine avec sa reconnaissance faciale

Le monde entier en sait un peu plus sur le sort réservé aux Ouïghours, minorité musulmane de Chine parquée dans des camps. Dans cette affaire, SenseTime est accusée de déployer des outils à la pointe dans un but de contrôle des populations. En effet, ses technologies peuvent reconnaître le visage de n’importe quelle personne dans une foule compacte, détecter la température d’un individu et même voir son visage avec un masque.