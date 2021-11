"L'Insta de la marijuana" : un nouveau réseau social ouvert au cannabis pourrait bientôt voir le jour

L’entreprise Weedmaps et le rappeur et entrepreneur Berner vont lancer leur propre réseau social ouvert à la marijuana. Il réunira les marques basées sur le cannabis, les créateurs et les consommateurs, qui pourront partager des contenus axés sur la plante librement et sans concession. Peu d’informations sont connues sur la plateforme en elle-même si ce n’est qu’elle sera « l’Instagram de la marijuana » et qu’elle comprendra donc un système de notation.