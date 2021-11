L'abonnement PlayStation Plus pour 1 an est à un prix fou pour le Black Friday

Le PlayStation Plus est un programme virtuel conçu par Sony qui donne la possibilité aux joueurs d'avoir un accès à un ensemble de services et de jeux, tels que le mode Multijoueur en ligne et le jeu en partage.

Le programme de Sony réserve à ses clients des offres exclusives sur les jeux et les extensions du PlayStation Store. Ils peuvent bénéficier de 24 jeux par an sans coût supplémentaire sur PS4 et/ou sur PS5, soit un total de 2 jeux par mois.

Et pour rappel, la PS5 s'était invitée au programme PS Plus pour la toute première fois il y a un an.