Secouer (de rage) votre smartphone sur Instagram, à quoi ça sert ?

L'autre fonctionnalité mise en avant par Adam Mosseri est plus étonnante et a été baptisée « Rage Shake ». En effet, en partant du principe que lorsque l'application ne fonctionne pas comme on le souhaite, on aurait tendance à secouer (de rage) son smartphone , les développeurs ont décidé d'intégrer ce geste à l'expérience utilisateur.

Ainsi, lorsque l'application est en cours d'utilisation, il suffit d'agiter son smartphone pour faire apparaître une fenêtre pop-up qui permet de faire remonter un problème aux ingénieurs d'Instagram. L'utilisateur a alors simplement à expliquer le souci rencontré, avec un screenshot qui sera associé au message.