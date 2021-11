iPhone 13 : avec l'iOS 15.2 bêta, le changement d'écran ne casse plus Face ID

Les résultats de la promesse d'Apple ne se feront visiblement pas beaucoup attendre. Les bêta testeurs d'iOS ont pu aujourd'hui mettre à jour leur iPhone 13 vers la version 15.2 et sa nouveauté. Désormais, il ne sera plus nécessaire de transférer la micropuce qui contrôle Face ID vers le nouvel écran en cas de remplacement. Une mesure qui ne limite plus le changement de dalle aux seuls Apple Store ou réparateurs agréés.