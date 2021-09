Remplacer l'écran de l'iPhone 13 ailleurs que chez Apple condamne le Face ID

Dans une de ses vidéos, le YouTubeur Phone Repair Guru a testé le remplacement de différents composants de l'iPhone 13. Si tout se passait plutôt bien pour le microphone, le capteur de lumière ambiante et le capteur de proximité, le remplacement de son écran lui a réservé une mauvaise surprise. Une erreur s'est affichée, lui indiquant qu'il n'était pas possible de vérifier que l'iPhone possédait bien un écran Apple authentique, et Face ID ne fonctionnait plus.