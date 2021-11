Apple fait machine arrière et ne désactivera plus Face ID en cas de réparation chez un tiers

C'était une « nouveauté » de l'iPhone 13 qui faisait grincer des dents les réparateurs tiers. Apple avait implanté une puce dans le module Face ID permettant de détecter une réparation non agréée de l'écran. La conséquence ? Un blocage pur et simple de Face ID qui forçait l'utilisateur à utiliser son code de déblocage. La procédure officielle de réparation requiert un outil consacré connecté à la base de donnée d'Apple, ce qui rend l'opération chronophage et extrêmement complexe pour tout réparateur non agréée par la marque.