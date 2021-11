Amazon Black Friday : 10 promos chocs à saisir en urgence avant l'événement

Restons dans le setup gaming et passons au casque, après la souris. Toujours chez Razer par contre, avec le BlackShark V2 X, un casque 7.1 doté d'un micro qui se branche en mini-jack sur votre console ou votre PC. Avec lui vous allez pouvoir profiter d'une grande qualité sonore et d'un micro très clair pour vous faire entendre par vos coéquipiers. L'impédance annoncée est de 32 Ohms, le casque, lui pèse 240 grammes. Il y a un bouton pour couper le micro, et un second bouton, plus gros, pour contrôler le volume.