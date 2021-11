SpinLaunch réussit les premiers essais de son concept de fronde géante à satellites

SpinLaunch en est encore aux premiers essais, et le projectile n'est pour l'instant monté qu'à quelques kilomètres d'altitude, tout en n'étant visiblement pas équipé de systèmes actifs. Les spécialistes pointent en effet plusieurs défis face à cette nouvelle technologie. En plus de la précision nécessaire pour larguer le projectile très précisément (et contrebalancer la perte d'équilibre avec un objet de plusieurs tonnes), il faudra que l'électronique comme le matériel de vol puissent supporter une accélération latérale de pratiquement… 10 000 g ! Ce qui n'est pas si inhabituel pour des obus, mais rarement observé dans le domaine spatial.

De plus, il reste la question de la friction atmosphérique et des pertes associées : le projectile sortira de la fronde à vitesse hypersonique, ce qui va générer d'énormes forces de frottements qui vont à la fois l'échauffer et possiblement le dévier.

Reste que SpinLaunch compte peaufiner son concept avec de nouveaux tirs cet automne et au début de l'année prochaine pour que la première fronde géante à l'échelle 1 soit fiable. Qui aura raison ?