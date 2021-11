Des voitures électriques propulsées au fumier, le projet fou de BMW et CalBio

Au-delà de la génération d'électricité, la captation du méthane, ou CH 4 , constitue aussi un moyen de réduire l'impact de ce dernier sur le climat. Si les émissions de méthane sont de très loin inférieures à celles du CO 2 et restent moins longtemps dans l'atmosphère, le méthane a, à quantité égale, un impact beaucoup plus important. Le contenir et l'utiliser pour le chauffage ou, ici, pour la propulsion de nos véhicules est donc utile.

C'est ce que résume Adam Langton, Directeur des services énergétiques au département d'eMobilité connectée de BMW, qui affirme que ce partenariat « représente un moyen innovant d'aider à stimuler les investissements dans les énergies renouvelables ». Pour lui, la captation du méthane devrait aussi apporter un revenu supplémentaire aux agriculteurs de la Bar 20 Dairy Farm.