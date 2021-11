macOS Monterey : des problèmes de mémoire affectent les utilisateurs

Un utilisateur sur Twitter a rapporté avoir vu les 64 Go de RAM de son nouveau MacBook Pro être en partie consommés par le centre de contrôle, qui en utilisait plus de 26 Go. Un autre a constaté le même phénomène, mais cette fois avec Firefox , qui consommait 79,20 Go de mémoire sur son système. D'autres signalements mettent en cause d'autres applications, ce qui laisse penser que le problème se trouve au niveau du système d'exploitation lui-même plutôt que des programmes en particulier.