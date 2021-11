Microsoft PowerToys : nouvelles fonctionnalités et nouvelle apparence pour Windows 11

Lors de conférences vidéo, il sera possible de désactiver le micro et la caméra à l'échelle du système grâce à un simple raccourci. Celui-ci pourra être édité par l'utilisateur ou utilisatrice pour correspondre au mieux à sa configuration. Cela signifie qu'il ne sera plus nécessaire de trifouiller dans tous ses services de visioconférence pour désactiver ses entrées audio et vidéo. L'état de la caméra et du micro sera alors indiqué dans un petit menu flottant.