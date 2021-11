Twitch écrase toujours allègrement Facebook Gaming et YouTube Gaming, mais décline un peu

Comme chaque trimestre, Streamlabs et Stream Hatchet ont sorti leur rapport sur les plateformes de streaming de jeux vidéo. Ce dernier rapport analyse les chiffres du troisième trimestre 2021, de juillet à septembre. Comme prévu, Twitch reste la plateforme la plus utilisée par les streamers et les spectateurs, avec 5,79 milliards d'heures regardées pour ce troisième trimestre et 222,9 millions d'heures streamées.