Quelles sont les cibles du cyberespionnage et pourquoi vous n'êtes pas à l'abri ?

Frapper le commun des mortels pour faire pression sur un gouvernement, telle est une méthode employée par exemple par la Russie. Selon l'ENISA, en 2019, 38% des acteurs malveillants étaient rattachés à un État, et 20% du total des violations de données en ligne relevées l'étaient pour le compte du cyberespionnage. Rappelez-vous le scandale d'ingérence russe lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Dès 2013, la Russie fonde l'« Internet Research Agency », en réalité une véritable école destinée à former des trolls pour influencer l'opinion publique ukrainienne dans le cadre de l'annexion de la Crimée, puis la prochaine présidentielle américaine. Avec à la clef, 80 000 posts publiés rien que sur Facebook par ces mêmes « trolls ». Des publications vues plus de 126 millions de fois et qui ont contribué à discréditer la candidate démocrate Hillary Clinton. Plusieurs cyberattaques ont visé la candidate, son parti ou encore le sénateur démocrate Marco Rubio, et ce dans l'optique de pirater des adresses mail de hauts gradés et de révéler leurs correspondances.