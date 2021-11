Maid devient la mini-série la plus regardée de tous les temps sur Netflix

C'est la période de tous les records pour Netflix. En plus du carton Squid Game , c'est du côté des mini-séries qu'un nouveau record serait sur le point d'être battu. D'après les chiffres de la plateforme de SVoD dévoilés lors de son dernier rapport financier, sa récente série Maid (lancée le 1er octobre) serait sur le point de détrôner (ohoh) l'acclamée The Queen's Gambit en tant que mini-série la plus vue durant son premier mois de diffusion.