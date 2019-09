Pour 2018, Airbnb va payer... moins de 150 000 euros d'impôts en France

Moins de 500 000 euros de bénéfices

Abracadabra !

Source : Le Figaro

. C'est la somme exacte que va débourser la plateformeà titre d'en France, pour l'année 2018. Comment expliquer un montant si faible ?Notons tout d'abord que l'entreprise a déclaré unsur l'année dernière, un chiffre en hausse de 2,31 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Mais en enlevant l'ensemble des frais, on aboutit à unen 2018 (contre 329 118 euros en 2017).Les impôts étant prélevés sur les bénéfices, il n'est pas illogique de voir apparaître une somme inférieure à 150 000 euros. Il peut toutefois paraître étonnant que(Airbnb avait payé 161 330 euros d'impôts pour 2017), mais cela s'explique par leappliqué aux entreprises dont les bénéfices n'excèdent pas 500 000 euros,Il reste toutefois une question : comment une plateforme avec autant de succès en France peut déclarer à peine 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le pays ? Dans l'Hexagone, l'entreprise revendique d'ailleursdisponibles eten 2018.Eh bien, c'est très simple : les revenus déclarés. Ceux-ci sont en réalité, dont le siège se situe à Dublin. Et bien entendu, le taux d'imposition pratiqué en Irlande est beaucoup plus favorable à l'entreprise...Magie de l'optimisation fiscale.