Pourquoi la Russie sanctionne-t-elle Airbnb, Twitch et Pinterest ?

Airbnb, Twitch et Pinterest ne sont pas les premières plateformes à être visés par le contrôle des données en Russie. TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp et Telegram ont fait les frais d'accusations similaires, mais pas seulement. Ces entreprises ont aussi été sanctionnées après avoir refusé de supprimer des contenus bannis par la censure russe. L'accès à Twitter a même été restreint, avant d'être temporairement complètement bloqué.

L'entreprise parente de Google, Alphabet Inc., a également reçu une amende en mai 2022, cette fois-ci de 15 millions de roubles, pour avoir manqué de stocker les données des Russes sur le territoire. La branche russe de Google a alors déposé le bilan, ne pouvant payer ses employés. Les sanctions imposées sur Airbnb, Twitch et Pinterest ne sont donc pas un acte isolé, mais bien une expression de la censure et surveillance russe qui décuple ses efforts.