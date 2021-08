Airbus : vers des magazines OLED pour remplacer magazines et écrans de sièges

Depuis que le vieux mais néanmoins passionnant catalogue SkyMall a disparu des cabines d'avion, les compagnies aériennes sont petit à petit en train de retirer le magazine papier, ce fidèle compagnon de voyage. Et ce, pour progressivement laisser davantage de place aux écrans, de plus en plus sollicités par les voyageurs et touristes, soit par le biais de l'écran-siège de l'avion, soit grâce aux tablettes que certaines compagnies proposent à la location, soit à l'aide du Wi-Fi présent sur de plus en plus d'aéronefs et des applications téléchargeables. Et Airbus pense justement à une alternative à toutes ces solutions qui pourrait davantage correspondre aux usages et standards actuels.