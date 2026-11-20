Que l'on ne s'y trompe pas, le De Grasse est nucléaire par son moteur, pas par ses armes. Contrairement aux SNLE, les sous-marins lanceurs d'engins qui portent les missiles atomiques français, il n'emporte pas la bombe. Son réacteur K15, conçu par TechnicAtome, lui fournit assez d'énergie pour rester en plongée pendant des semaines, quand un sous-marin diesel classique doit régulièrement remonter près de la surface pour recharger ses batteries, au risque d'être repéré. Le De Grasse, long de 99 mètres, avec une soixantaine de marins à bord, joue d'abord les anges gardiens, car il escorte justement les SNLE porteurs de la dissuasion, discrètement, pour qu'aucun adversaire ne puisse les suivre. Il sait aussi écouter, pister les navires et sous-marins ennemis, déposer des commandos près d'une côte ou frapper des cibles à terre grâce au missile de croisière naval.