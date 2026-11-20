Le sous-marin nucléaire d'attaque De Grasse a été admis au service actif de la Marine nationale ce vendredi. Quatrième SNA de la classe Suffren, il peut désormais partir en mission, alors que la relève des Rubis entre dans sa dernière ligne droite.
C'est désormais officiel, le SNA De Grasse rejoint la flotte opérationnelle de la Marine nationale. L'amiral Christophe Cluzel, chef d'état-major de la Marine, a prononcé vendredi l'admission au service actif de ce sous-marin nucléaire d’attaque, livré par la Direction générale de l'armement (DGA) en juin après plusieurs mois d’essais en mer. Le bâtiment retrouve à Toulon ses trois aînés du programme Barracuda, tandis que les deux derniers exemplaires de la série se préparent encore à Cherbourg.
Feu vert pour le De Grasse, sentinelle silencieuse de la dissuasion nucléaire française
C'est sur ses réseaux sociaux que la Marine nationale a officialisé la nouvelle, ce vendredi 20 novembre. L'amiral Christophe Cluzel s'y dit « très heureux » d'avoir prononcé cette admission, avec, pour le De Grasse, l'incarnation des « ambitions d'une Marine de combat, avec des outils technologiquement à la pointe ». Le sous-marin, jusqu'ici en phase de test, peut désormais être envoyé en opération.
Du chantier à la mission, il aura fallu à peine un an et demi. En mai 2025, le De Grasse quittait le hall de Naval Group à Cherbourg, où quelque 2 500 personnes, sous-traitants compris, travaillent sur la série Barracuda. Son réacteur nucléaire a été mis en route en décembre, puis le sous-marin a pris la mer pour la première fois le 24 février 2026, en Manche puis dans l'Atlantique, pour vérifier que tout fonctionne. Le 24 juin, la DGA, l'agence chargée d’acheter les équipements des armées, l'a remis officiellement à la Marine. Il restait alors à son équipage, qui a défilé le 14 juillet, à prouver en conditions réelles les capacités militaires du sous-marin, dernier examen avant ce feu vert.
Que l'on ne s'y trompe pas, le De Grasse est nucléaire par son moteur, pas par ses armes. Contrairement aux SNLE, les sous-marins lanceurs d'engins qui portent les missiles atomiques français, il n'emporte pas la bombe. Son réacteur K15, conçu par TechnicAtome, lui fournit assez d'énergie pour rester en plongée pendant des semaines, quand un sous-marin diesel classique doit régulièrement remonter près de la surface pour recharger ses batteries, au risque d'être repéré. Le De Grasse, long de 99 mètres, avec une soixantaine de marins à bord, joue d'abord les anges gardiens, car il escorte justement les SNLE porteurs de la dissuasion, discrètement, pour qu'aucun adversaire ne puisse les suivre. Il sait aussi écouter, pister les navires et sous-marins ennemis, déposer des commandos près d'une côte ou frapper des cibles à terre grâce au missile de croisière naval.
Quatre sous-marins Barracuda en service, deux encore à venir
À Toulon, son port d'attache, le De Grasse retrouve trois sous-marins du même modèle, ses aînés de la classe Suffren. Le premier, le Suffren, a été admis au service actif en juin 2022. Dès ses essais, en octobre 2020, il était devenu le premier sous-marin français à tirer un missile de croisière, une arme qui vole à basse altitude pour atteindre une cible à terre, à plusieurs centaines de kilomètres. Le Duguay-Trouin l'a rejoint en avril 2024, puis le Tourville en juillet 2025. Lancé par la DGA en 1998, le programme Barracuda a mis plus de vingt ans à livrer son premier sous-marin. Il tourne désormais à un rythme proche d'un exemplaire par an.
Ces Barracuda remplacent les SNA de la classe Rubis, entrés en service à partir des années 1980. Avec 73 mètres et 2 670 tonnes en plongée, les anciens pèsent deux fois moins que les Suffren (5 300 tonnes), et ne peuvent pas tirer de missiles de croisière. La Perle a baissé son pavillon le 23 juin, la veille de la livraison du De Grasse. Seul l'Améthyste tient encore la mer, en attendant ses successeurs.
Les yeux sont rivés sur Cherbourg. Le 16 octobre, le Rubis, cinquième de la série, a quitté son hall pour rejoindre le dispositif de mise à l'eau, devant la ministre des Armées Catherine Vautrin. Joli clin d'œil d'ailleurs, puisqu'il reprend le nom du tout premier SNA français, entré en service en 1983. Le Casabianca, dernier de la lignée, est toujours en chantier et est attendu d'ici 2030, comme le prévoit la loi de programmation militaire. C'est aussi à partir de cette échéance qu'arrivera le MdCN Mk 2, un missile de croisière naval à plus longue portée.