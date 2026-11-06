Par rapport au MdCN actuel, en service depuis 2017, cette nouvelle version doit progresser sur trois points. Elle portera plus loin, ce qui permettra de viser des cibles plus éloignées ou de tirer en restant encore plus à distance. Elle aura plus de chances de déjouer les défenses sol-air adverses, ces radars qui repèrent les menaces dans le ciel et ces missiles chargés de les abattre avant qu'elles n'atteignent leur but. Et enfin, elle frappera plus fort une fois sur sa cible. Reste que la DGA ne chiffre ni la nouvelle portée, ni le nombre de missiles, ni le montant d'un contrat qui n'est d'ailleurs pas encore signé.