Le 25 septembre 2026, sur le site DGA (Direction générale de l'armement) Essais en vol de Cazaux, en Gironde, un hélicoptère Tigre a tiré un missile Akeron LP qui avait déjà repéré sa cible avant de quitter son lanceur. C'est le quatrième tir de développement de ce missile conçu par le Français MBDA, et seulement le deuxième depuis un Tigre. Ce « verrouillage avant tir » n'est qu'une des cartes de l'Akeron LP, un missile très bien conçu, qui transmet ses images en direct à l'équipage, lui permet de corriger le tir ou de changer de cible en cours de vol, et doit l'exposer bien moins qu'avec le Hellfire américain.