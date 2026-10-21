Pour comprendre le SAMP/T NG, il faut d’abord présenter son aîné, le SAMP/T, pour « Système sol-air moyenne et longue portée/terrestre ». On parle ici d'un bouclier franco-italien installé au sol, chargé d’abattre à distance ce qui menace le ciel. Il est surnommé « Mamba » et est déjà en service dans l’armée de l’Air et de l’Espace, contre les avions, mais aussi les drones et les missiles, y compris balistiques, capables de retomber sur leur cible après une longue trajectoire en cloche.