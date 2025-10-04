S'il est plus courant que la maladie de Parkinson soit connue du grand public par les tremblements qu'elle provoque, les patients qui en sont atteints souffrent de bien d'autres désagréments, dont le trouble de la marche fait partie. Des difficultés locomotrices que l'on peut également retrouver chez certaines personnes ayant survécu à un AVC, qui les expose à de sévères risques de chute.

Face à cela, la rééducation motrice (ou kinésithérapie) demeure l'une des solutions thérapeutiques les plus prisées, mais elle demeure un processus de longue haleine, coûteux et qui exige un investissement constant de la part des patients.



Afin de dépasser ces limites, une équipe américaine a décidé de s'attaquer à ce problème par la voie technologique : une semelle électronique fine, souple et connectée, insérable dans n’importe quelle chaussure. Elle a été présentée le 29 juillet 2025, dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces.