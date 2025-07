À noter que trois variantes existent : l’Hypershell X Go, le X Pro et le X Carbon.

Hypershell X Go : modèle le plus accessible à 999 €, le X Go délivre un couple moteur de 18 Nm, une puissance maximale de 400 W, ainsi qu’une assistance à la vitesse allant jusqu’à 12 km/h. Son autonomie atteint 15 km, et il reconnaît six types de mouvements, tels que la montée ou la descente d’escaliers.

Hypershell X Pro : plus puissant, son moteur délivre un couple de 32 Nm et 800 W. Ce modèle propose le mode « Hyper » qui apporte un soutien adapté aux grands sportifs. L’exosquelette détecte, par ailleurs, 10 postures (y compris la course ou le vélo) et assure jusqu’à 30 % de réduction d’effort.

Hypershell X Cabon : positionné en haut de gamme, il se démarque par sa conception premium (carbone, titane et aluminium), son poids allégé à 1,8 kg, et par la présence d’un revêtement en étanche haute performance, adapté aux conditions extrêmes.