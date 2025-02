On a bien les remonte-pentes au bas des pistes de ski ou les escalators dans les centres commerciaux, alors pourquoi pas des exosquelettes au pied des montagnes ? Depuis fin janvier 2025, une dizaine de dispositifs robotisés dopés à l'IA sont disponibles à la location au pied du Mont Tai.

Pour environ 8 à 11 euros, les visiteurs peuvent profiter d'une aide précieuse pour gravir la montagne. L'appareil, conçu par Kenqing Technology, pèse 1,8 kg et s'adapte à la morphologie de l'utilisateur. Et pour faire avancer sans effort, les algorithmes d'intelligence artificielle analysent les mouvements et fournissent une assistance personnalisée. Et visiblement, c'est efficace, à en croire cette touriste de 68 ans qui témoigne sur CNN : « J'avais l'impression qu'on me tirait vers le haut ! ». L'initiative vise à rendre l'ascension plus agréable et à attirer davantage de monde sur le Mont Tai.