Conçus par Nicola Colombo et son équipe chez E-Outdoor, les skis E-Skimo sont farcis de technologies avancées pour améliorer l'expérience du skieur. Chaque ski est équipé d'un moteur offrant un couple de 20 Nm, lié à une batterie au lithium de 220 Wh. Une bande en caoutchouc rugueux, à l'image du fonctionnement des chenilles, se met en action uniquement lorsque nécessaire pour fournir une assistance adaptée à la pente et au rythme de l'utilisateur. On doit cette prouesse à un système d'intelligence artificielle capable de calibrer automatiquement l'aide selon les besoins identifiés par des capteurs et un GPS.

Contrairement aux remontées mécaniques, les skis E-Skimo ne vont pas éliminer l'effort physique. La motorisation s'active uniquement sur le ski en mouvement, laissant le ski d'appui immobile pour un fonctionnement alterné. Selon E-Outdoor, ce système réduit de 30 % les efforts nécessaires et permet une progression en montée jusqu'à 80 % plus rapide. La batterie offre une autonomie d'environ trois heures, ce qui correspond à plusieurs kilomètres de dénivelé et de bons moments de randonnée.

On notera aussi le système amovible du matériel. Une fois que le skieur arrive au sommet, il peut retirer les moteurs, batteries et bandes en une minute, et les fourrer dans son sac à dos. Les skis redeviennent alors des skis classiques pour la descente, sans que l'on soit entravé par le poids des moteurs.