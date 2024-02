Pas de neige pour le ski sur les pistes ? Cette station a trouvé la solution avec des casques VR

La réalité virtuelle commence à prendre place dans nos quotidiens. Et si l'exemple le plus éclatant de cette nouvelle tendance est la sortie du tout premier casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro, de nombreuses autres institutions cherchent à mise sur cette technologie naissante. Ludique, et capable de reproduire une infinité d'expériences, elle prend ainsi place dans des lieux de loisirs, comme la station de ski des Orres, où elle vient compléter le plaisir de skier sur de véritables pistes.