Avec Gemini, Google pousse l'IA au plus près de ses services et de ses produits, mais le moteur de recherche peut encore faire mieux pour proposer des informations pertinentes au plus près de ses utilisateurs. L'IA peut notamment chercher des infos dans les différents comptes et applications pour donner des renseignements utiles en temps réel. C'est précisément ce que prépare Google avec une nouvelle fonction qui pourrait arriver très prochainement sur les smartphones Pixel.