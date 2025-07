Approuvé par les enseignants sur le Play Store, Fruit Ninja est un jeu amusant et prenant qui plaira beaucoup à vos enfants. Le principe est simple ? Il faut couper le maximum de fruits qui volent à l'écran et éviter les bombes. Disponible en version iOS et Android et doté d'un mode hors ligne, elle peut être téléchargée gratuitement. On y trouve plusieurs modes : classique, arcade et zen, pour éviter les disputes. Petit plus, on peut désactiver le mode achat in-app.