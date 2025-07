À contre-courant des grands groupes, OpenAI n’utilise quasiment pas l’email. Un ancien ingénieur cite moins de dix messages reçus en un an : la vie interne bat au rythme des notifications Slack, jusqu’à devenir source de distraction pour les non-initiés. Slack Connect permet de fluidifier le dialogue avec les partenaires et les clients, mais sert aussi de forum interne, de banc d’essai et même d’arène d’arbitrage pour les meilleures idées. Les dirigeants eux-mêmes changent de responsabilités au rythme de la croissance, illustrant la flexibilité radicale qui prévaut.