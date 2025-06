Récemment, l'IA intégrée à Google Search a commis une erreur surprenante en déclarant que nous étions en 2024, et non 2025 comme il se doit. Cette bourde a été remarquée par plusieurs utilisateurs, y compris dans les forums communautaires, où elle a suscité de l'incrédulité et, bien sûr, quelques blagues. Nos confrères américains d'Android Authority ont affiché des réponses de l'IA de Google affirmant que nous étions encore en 2024 et qu'il restait encore 62 jours avant le Nouvel An. Une page de forum de l'université de Carnegie Mellon, tout comme des utilisateurs sur Reddit ont d'ailleurs pu constater la même erreur. Ajoutant à la confusion, l'IA a également suggéré aux utilisateurs de recherche d'ajouter des événements importants à leur calendrier pour le réveillon du Nouvel An le 31 décembre 2024. Bien évidemment, en juin 2025, c'est un peu…tard ! Google a agi rapidement pour corriger l'erreur, rendant la réponse d'AI Overviews à nouveau fonctionnel, et les réponses sont maintenant (enfin) conformes à la réalité. Oui nous sommes bien en 2025 Google !