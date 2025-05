L'évolution vers le développement virtuel ne se limite pas à la rapidité. Elle vise une innovation plus intelligente, et durable. Certains crieront au greenwashing, mais Goodyear nous assure que l'utilisation de la simulation pour les phases initiales de développement pourrait économiser la production de milliers de pneus physiques, et d'innombrables kilomètres d'essais réels. Cette approche a permis de « répondre aux attentes d'Audi plus rapidement et avec moins de ressources », comme l'explique Luca Davide Andreoni, responsable de la marque Goodyear.