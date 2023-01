Ce nouveau concept Audi semble dessiné pour avoir la classe... au milieu d'une apocalypse zombie

À bord, Audi privilégie un espace à la fois clair et ordonné, avec des portes à ouverture antagoniste, et quatre sièges individuels pour un confort optimal. Aucun écran superflu ici, et la possibilité de replier tableau de bord, volant et pédale en mode de conduite autonome pour privilégier l'espace à bord et la visibilité. À ce titre, la calandre Singleframe est entièrement vitrée, afin d'offrir aux passagers une vue dégagée de la route devant eux.