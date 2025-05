En 2010, Oracle a intenté une action en justice contre Google. Le plaignant accuse le géant de la recherche d’avoir utilisé sans licence quelque 11 000 lignes de code issues des interfaces de programmation Java pour développer son OS mobile Android. Le cœur du litige portait sur la nature juridique des API. D'un côté, Oracle avançait que ces dernières pouvaient être protégées par le droit d’auteur. De l'autre, Google estimait que ces brevets étaient libres de droits, car ces API reflétaient un caractère essentiel pour des questions d'interopérabilité et de compatibilité.

Après une décennie de procédures et des décisions contradictoires, la Cour suprême des États-Unis a tranché en 2021, en faveur de Google. La justice a estimé que l’utilisation des API Java dans Android relevait du "fair use ". La Cour a souligné que Google n’avait repris qu’une faible portion du code, principalement pour garantir la compatibilité, et que cette démarche favorisait l’innovation et l’intérêt général.

Une API peut-elle être protégée par des droits d'auteurs ? La question n'est pas vraiment encore tranchée à ce jour. L'affaire Oracle vs Google a quand même introduit une notion dans le monde du développement informatique : il n'est pas possible de simplement violer des propriétés intellectuelles rattachées à un code sans raison jugée valables et pertinentes.