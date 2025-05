Le site spécialisé Macworld note la publication récente d'une offre d'emploi publiée fin avril par Apple; Dans cette dernière, il est indiqué que l'entreprise recherche un ingénieur logiciel spécialisé dans les interfaces de calendrier. Cette nouvelle recrue rejoindra une équipe chargée de "repenser ce quoi pourrait ressembler un calendrier moderne sur les différentes plateformes d'Apple".

Pour rappel, MayDay Labs offrait une solution fusionnant calendrier, gestion de tâches et assistant de planification, le tout enrichi par une intelligence artificielle. On y retrouvait ainsi des algorithmes capables d'analyser les habitudes, les priorités et les contraintes des utilisateurs afin de faciliter la coordination entre plusieurs participants à un événement.

Par sûr en revanche que les fruits de ces travaux soient prêts pour fin septembre, période à laquelle Apple publie généralement les nouvelles versions publiques et finales de ses systèmes d'exploitation. On imagine plutôt une arrivée dans le courant de 2026. Apple pourrait cependant partager le mois prochain sa vision pour une évolution de ces applications, comme elle l'a fait l'année avec la prochaine génération de son assistant virtuel Siri.