Winpoks

Le Rafale dans sa version F5 prévoit (2030) d’être accompagné par des drônes. Le Rafale comme les avions concurrents d’ailleurs (F16, F15, avant cela le Mirage, et bien d’autres…) sont en constante évolution. Cette histoire de génération c’est seulement du marketing.

Non, le problème du SCAF, c’est justement de faire appel à de nombreuses sociétés ayant des intérêts contradictoires. Si on veut maitriser les coûts et sortir un bon produit, pas d’autres choix que de faire comme le Rafale, sinon on est bon pour sortir un Eurofighter. Ou d’avoir des difficultés pour les mises à jour comme on peut le voir avec les hélicoptères par exemple (Tigre et NH90 par exemple). Faudrait voir ou en est vraiment le MGCS d’ailleurs.