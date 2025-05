C'est en effet l'incontournable plateforme Vinted qui s'impose comme l'enseigne qui écoule le plus de vêtements en France selon un récent baromètre de l'Institut Français de la Mode (IFM). Créée en 2008 en Lituanie, l'application Vinted était à l'origine dédiée uniquement à la vente de vêtements pour femmes, puis elle s'est élargie aux vêtements pour enfants et pour hommes, et propose aujourd'hui de nombreuses rubriques (maison, électronique, animaux, etc.).