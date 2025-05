Google a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée Simplify dans son application iOS. Cette innovation utilise l'intelligence artificielle pour transformer des textes denses ou techniques en versions plus simples et compréhensibles, sans quitter la page web consultée. Développée par Google Research et alimentée par le modèle Gemini, cette fonctionnalité vise à faciliter l'accès à l'information pour un public plus large.