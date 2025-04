Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, dirigeant de Dubaï, promet que ce système « changera la façon dont sont créées les lois », avec un enthousiasme digne d'un keynote d'Apple. Dans le pays des gratte-ciels futuristes et des îles artificielles, on ne fait pas les choses à moitié : pourquoi se contenter de juristes en chair et en os, quand l'algorithme promet de couper les délais législatifs de 70%, comme nous l'apprend le Financial Times ?