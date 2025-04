Le positionnement d'Edits est clair : il s'agit d'une alternative directe à CapCut, l'application de montage vidéo très populaire de ByteDance, la maison mère de TikTok. Meta ne cache pas ses ambitions de capter une partie des utilisateurs de CapCut, profitant des incertitudes entourant parfois l'écosystème TikTok. Cette stratégie offensive rappelle d'autres initiatives de Meta pour contrer son rival, comme nous l'évoquions lors de l'annonce initiale d'Edits, où l'application était déjà perçue comme une copie assumée de CapCut. L'application Edits était d'ailleurs attendue depuis cette première présentation il y a plusieurs mois.

Si Edits est pensée pour s'intégrer parfaitement à l'univers Instagram, notamment pour la création de Reels et de Stories, l'application se veut plus ouverte. Adam Mosseri, le patron d'Instagram, avait précisé lors de l'annonce que les vidéos créées avec Edits pourraient être exportées et partagées sur d'autres plateformes, sans ajout de filigrane. C'est un atout majeur pour les créateurs actifs sur plusieurs réseaux sociaux, qui cherchent à optimiser leur temps de production. L'accent mis sur les Reels souligne l'importance de ce format pour Meta, qui a récemment introduit des options de lecture accélérée pour ces vidéos courtes.