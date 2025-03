La seconde fonctionnalité, nommée « Cutouts », concerne le tracking, une option particulièrement prisée dans Capcut. Elle facilitera la sélection et le suivi d'objets ou de personnes au sein des vidéos. La troisième option, quant à elle, apposera un tag « Made with Edits » sur les Reels conçus et postés depuis le nouvel outil de montage. On ne sait, en revanche, pas si l'algorithme favorisera ces contenus à ceux créés avec d'autres éditeurs.