L'aviation recèle parfois des histoires surprenantes, les passagers d'un récent vol United Airlines en ont fait l'expérience. Il y a quelques jours, dimanche 13 avril 2025, le vol UA2325, au départ de Denver et à destination d'Edmonton, devait être une traversée tranquille vers le Canada. Mais le destin, sous forme de lagomorphe, en a décidé autrement. Les 153 passagers et six membres d'équipage ont vécu un moment qu'ils ne sont pas près d'oublier.