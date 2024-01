Boeing 737 Max d’Alaska Airlines : après une chute de 5000 mètres, l’iPhone d’un passager retrouvé intact !

Qui a dit qu'un iPhone, c'était fragile ? C'est probablement l'une des news les plus improbables que vous lirez cette année, n'ayons pas peur de le dire ! Si le Boeing 737 MAX-9 d'Alaska Airlines a perdu sa porte en pleine phase de décollage de l'aéroport de Portland vendredi soir, événement tout à fait rare, il y a encore plus incroyable. Un iPhone alors en cours de charge et aspiré par la décompression, est tombé de l'avion. Miraculeusement, il a été retrouvé au sol, avec une batterie à moitié pleine et un mode avion toujours activé.