Que vaut l’iPhone 15 Pro Max face à ses concurrents en termes de durabilité ?

Le mois dernier, le vidéaste Sam Kohl, de la chaîne YouTube AppleTrack, a fait subir quelques tests de torture à l'iPhone 15 Pro. L'objectif était on ne peut plus clair : mesurer la résistance du nouveau haut de gamme d'Apple face à l'iPhone 14 Pro, commercialisé un an plus tôt. Vous le savez sûrement déjà, la marque à la pomme a cette année décidé d'opter pour un châssis en titane, abandonnant ainsi l'acier inoxydable. Si l'iPhone 15 Pro se veut donc sans nul doute plus léger que son prédécesseur, les premiers tests ont néanmoins démontré qu'il n'était pas pour autant plus solide que le modèle sorti l'année dernière.