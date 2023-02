Nouveaux Samsung Galaxy S23 : que valent-ils face aux derniers iPhone d'Apple et Google Pixel ?

Pour ce modèle, Samsung semble avoir pris la fiche technique de l'iPhone 14 Pro Max pour faire mieux sur tous les points. Son stockage par défaut est plus important (256 Go contre 128 Go pour l'iPhone), sa batterie plus importante (5 000 mAh contre 4 323 mAh), il a plus de RAM avec 8 Go pour 6 Go sur l'appareil d'Apple, et un meilleur Wi-Fi avec le support du Wi-Fi 6e.

C'est véritablement au sujet de la photographie que Samsung supplante son rival de toujours, avec pas moins de quatre capteurs, dont un principal de 200 mégapixels et deux téléobjectifs à zoom optique 3x et 10x, et de la vidéo 8K 30 fps. L'iPhone 14 Pro Max n'a que son capteur 48 mégapixels pour lui, mais ne va pas aussi loin que son concurrent.

Seul problème pour le Samsung Galaxy S23 Ultra : le smartphone a pris une belle augmentation tarifaire avec un prix de départ de 1 419 euros, quasi identique à celui de l'iPhone 14 Pro Max, qui coute lui 1 479 euros.