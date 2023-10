iPhone 15 : CarPlay rencontrerait des problèmes à cause du port USB Type-C

D'après le site spécialisé MacRumors, Apple aurait massivement été informée du problème et plancherait sur un correctif depuis plusieurs jours. La firme de Cupertino pourrait notamment en profiter pour améliorer la comptabilité avec certains câbles, tout en expliquant, avec plus de clarté, quels sont les câbles USB-C compatibles avec les nouveaux iPhone. En l'état actuel des choses, la meilleure solution est d'essayer une variété de câbles USB-C, en provenance de marques connues et prenant en charge le transfert de données.